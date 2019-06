Premiação nacional do Ceará: André Fernandes questiona desempenho de estudantes e professores

O deputado estadual André Fernandes (PSL) questionou, nessa quarta-feira, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, os avanços na educação no Estado e colocou em dúvida a performance de estudantes de escolas públicas do Ceará. André insinuou que o bom desempenho dos estudantes é fruto de manipulação, com participação dos educadores.

Mesmo com as premiações nacionais e o destaque das escolas públicas do Ceará em relação a unidades de ensino de outros estados, André Fernandes disse que tudo se trata de “falácia”. De acordo com o parlamentar do PSL, professores forneceriam as respostas certas ou escolheriam estudantes “a dedo” para alcançar bons resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), questionando, assim, a capacidade e a honestidade da comunidade escolar do Ceará.

André Fernandes direcionou críticas o Governador Camilo Santana (PT) que, na semana passada, entregou prêmios do Programa Escola Nota Dez a 337 escolas públicas cearenses que se destacaram em 2018 com os melhores desempenhos de alfabetização. “O governador vai, dá o prêmio, diz que a nota é alta, diz que no Ceará a Educação é boa. É nada”, ironizou Fernandes, ao falar sobre a iniciativa do Governo do Estado para estimular os estudantes e professores a se aprofundarem ainda mais nos estudos e conhecimentos.