Prêmio Brasil Criativo abre inscrições para sua terceira edição

A partir de hoje (24) começam as inscrições para a terceira edição do Prêmio Brasil Criativo, considerado a premiação oficial da economia criativa brasileira. Podem concorrer ao prêmio pessoas físicas e jurídicas que tenham, pelo menos, um ano comprovado de atividades inovadoras que tenham impacto econômico e social. A expectativa da organização é receber mil inscrições até o dia 25 de agosto, quando termina o prazo para que os interessados registrem seus projetos no site do Prêmio e efetuem o pagamento da taxa de R$ 10.

Serão selecionados seis projetos semifinalistas em cada uma das 12 categorias: Arquitetura; Artes Cênicas; Audiovisual; Design; Editorial; Expressões Culturais; Moda; Música; Pesquisa&Desenvolvimento; Patrimônio e Artes; Publicidade; e Tecnologia da informação e comunicação (TIC). A seleção será realizada entre 3 e 30 de setembro.

O anúncio dos finalistas será feito no dia 1º de novembro. Os vencedores terão suas histórias retratadas em um documentário que será lançado no dia 21 de abril de 2020, no Dia Mundial da Criatividade. Cada projeto será apresentado em episódios distintos a possíveis investidores, parceiros e voluntários.

O Prêmio é realizado a cada dois anos. No primeiro ano, foi registrado um recorde de inscrições, cerca de 1.300 participantes. A segunda edição, realizada em 2016, teve 830 projetos criativos inscritos.