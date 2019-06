Presente amargo: Santos estraga festa e vence o Ceará por 1 a 0 no Castelão

Completando 105 anos de história, o Ceará Sporting Club recebeu um presente amargo neste domingo (02) ao ser derrotado pelo Santos por 1 a 0 diante de sua torcida. Num Castelão lotado, o elenco comandado por Jorge Sampaoli não se intimidou e foi pra cima, derrotando o alvinegro com gol de Eduardo Sasha aos 6 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de pouca emoção. O Santos teve mais a posse de bola, porém não produziu nenhum perigo, foram apenas duas finalizações, ambas para fora. O Alvinegro esteve jogando de maneira mais objetiva com bola nos pés, apostando nos contra-ataques, porém, também só chegou com risco à meta santista uma única vez com chute de Thiago Galhardo.

Na segunda etapa o Santos iniciou bem melhor e logo marcou o gol aos seis minutos. Jean Mota encontrou Felipe Jonatan em profundidade, este tocou para Carlos Sánchez que cruzou na medida para Eduardo Sasha aparecer por trás da zaga e abrir o placar. O Vovô quase empatou com Thiago Galhardo, que tentou um chute de cobertura, aproveitando saída ruim de Éverson, e acertou o travessão. Foi a melhor chance do Ceará no jogo todo.

Com o resultado, o Santos pulou para 14 pontos, assumindo a liderança do Brasileirão ao menos de forma provisória, já que o rival Palmeiras tem 13 e dois jogos a menos. O Ceará, por outro lado, cai duas posições, agora em 11° lugar com 9 pontos. Na próxima rodada o Vovô encara o Bahia no Castelão e o Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro.

“Águia da Precabura” classificada

O Atlético Cearense venceu mais uma e carimbou sua vaga para a próxima fase. A equipe emplacou a quinta vitória seguida no sábado (01) pela Série D do Campeonato Brasileiro, ao triunfar por 1 a 0 sobre o Altos, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O gol foi marcado por Zizu, aos 36 do primeiro tempo. Com 100% de aproveitamento, o time comandando por Luan Carlos chega aos 15 pontos e agora aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase.

“Ferrão” na liderança

O Ferroviário é de novo o líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Com direito a hat-trick do artilheiro Edson Cariús, o Ferrão bateu o ABC por 4 a 2 na tarde deste domingo, no Frasqueirão, em Natal. Com o resultado, a equipe do técnico Marcelo Vilar chegou a 13 pontos e superou o Sampaio Corrêa, que ficou com 11 após perder para o Treze nesta rodada. O revés em casa levou o Alvinegro potiguar para a lanterna da chave, com quatro pontos.