Presépios artesanais da CeArt encantam pela beleza e criatividade

Com o menino Jesus deitado numa rede, numa jangada ou recebendo presentes de integrantes de uma banda de cabaçal, as peças dos presépios artesanais da Central de Artesanato do Ceará (CeArt) encantam pela beleza e pela criatividade. Anualmente, a CeArt, que é um equipamento da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), realiza o concurso de presépios que dá visibilidade às produções que concorrem e premia artistas que representam o Natal de forma original dentro das 16 tipologias reconhecidas no estado.

Dos 22 participantes da XXII edição do concurso, selecionados por meio de edital, quatro foram os vencedores, que receberam prêmios de R$600 a R$2.400. O resultado, divulgado no evento de abertura do Natal da CeArt, foi definido por comissão avaliadora que incluiu técnicos do setor de curadoria da CeArt e representantes da sociedade civil.

“Com a realização do concurso de presépios, o Governo do Ceará tem o objetivo de incentivar a produção artesanal, premiar os artesãos pelos seus belíssimos trabalhos e promover a cultura e a tradição. A população ainda pode levar para o Natal da sua casa o nosso legítimo artesanato para compor as decorações natalinas”, destaca a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

Massa de tapioca modelada, madeira esculpida, tecidos bordados, palhas trançadas e até arame estão entre os materiais e técnicas utilizados para dar vida aos presépios, que estão expostos e disponíveis para venda na loja da CeArt na Praça Luíza Távora. A titular da SPS, Socorro França, fala sobre a oportunidade dada aos artesãos através do concurso:

“Disponibilizando as peças em um espaço tradicional de vendas, além de mostrarmos para a população a diversidade e as possibilidades do uso do artesanato na decoração, damos a oportunidade aos artesãos de ampliarem o alcance de seus produtos e conseguirem uma renda extra nesse período”, afirma.

Pela primeira vez no concurso, José Bonieck já garantiu o primeiro lugar e conta sobre a experiência de participar da competição:

“Para nós, artesãos, nada paga o que sentimos ao ver nossas peças sendo reconhecidas, as pessoas passando, vendo e elogiando. Para mim foi uma grande honra ver o meu trabalho ao lado das peças de grandes mestres do artesanato, além da surpresa em ganhar o prêmio”, destaca.

