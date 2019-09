Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará elege novo juiz auxiliar nesta quinta-feira

Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovaram, nesta quinta-feira (19), a indicação do magistrado Ricardo Alexandre da Silva Costa, da 7ª Vara Criminal de Fortaleza, para exercer o cargo de juiz auxiliar (Articulação Externa) da Presidência do Tribunal. Essa função era exercida pelo juiz Luciano Lima Rodrigues, que foi convocado para integrar, provisoriamente, o Tribunal, em decorrência da aposentadoria do desembargador Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos.

Aceito mais esse desafio na carreira. É uma honra servir ao nosso Tribunal, na busca incessante por uma melhor prestação de serviços à sociedade, disse.

Ricardo Alexandre deixará o comando da Associação Cearense de Magistrados (ACM). No lugar dele, assume o juiz José Maria dos Santos Sales, atual vice-presidente da ACM, que ficará até 20 de dezembro deste ano.

PERFIL

Graduado em Direito pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), em Sobral, Ricardo Alexandre tem especialização em Direito Processual Civil pela Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec). É juiz desde 2006, iniciando a carreira na Comarca de Amontada. Passou também por Chaval, Jucás, Cedro e Iguatu.

A promoção para Fortaleza ocorreu em 2015. Na Capital, atuou nas Fórum das Turmas Recursais. Antes da magistratura, foi servidor concursado do Tribunal de Justiça.