Presidente da Aprece enaltece papel de Cid na distribuição do bônus do petróleo para Municípios

O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), Nilson Diniz, enalteceu, nesta quarta-feira (28), o papel do senador Cid Gomes (PDT) na divisão dos recursos do bônus do leilão do petróleo para os estados e cidades brasileiras. A distribuição dos recursos beneficiará os 184 Municípios do Ceará com, pelo menos, R$ 600 milhões. O Estado será beneficiado, também, com esse volume de verbas.

Nilson Diniz, acompanhado do tesoureiro da Aprece e prefeito de Chorozinho, Francisco de Castro Júnior, participou, no início da manhã dessa quarta-feira, de uma reunião na sede da CNM em Brasília com o presidente da Confederação, Glademir Aroldi.

Em seguida, esteve na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado participando da entrega de um documento ao senador Cid Gomes, relator a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante a divisão dos recursos do leilão de cessão onerosa do pré-sal com os estados e municípios.

A solicitação oficial do movimento municipalista nacional estaca a importância de garantir aos municípios a possibilidade de utilização dos recursos advindos do megaleilão do petróleo, previsto para novembro, para custeio, dívidas previdenciárias, precatórios e investimentos. A votação acontecerá agora pela manhã na CCJ, devendo ser apreciada à tarde no Plenário do Senado.