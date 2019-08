Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará participa da 5ª reunião do ParlaNordeste

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), participa nesta sexta-feira (09), do 5º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, o ParlaNordeste. A reunião acontece em Sergipe.

José Sarto, eleito secretário-geral do ParlaNordeste em março deste ano, vai reforçar a importância de alguns temas que afetam o Ceará e os demais estados da Região. O presidente afirma que é preciso firmar a bandeira da defesa do Brasil e do Nordeste e enfatizar a importância de “defender instituições nordestinas, como o Banco do Nordeste do Brasil, do Dnocs e da Sudene”.

As assembleias do Nordeste vão traçar um movimento político democrático e tolerante, para ponderar junto ao Governo Federal que, acima de tudo, somos brasileiros, destaca.

A reunião também colocará em pauta temas como a reforma da Previdência, o Pacto Federativo, o Marco Regulatório do Saneamento e a criação dos fundos municipais dos idosos. O último encontro foi realizado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

O objetivo do colegiado é unir as casas legislativas dos estados do Nordeste para aumentar o protagonismo político da região junto à União, para defender os interesses comuns dos nordestinos.