Presidente da Câmara dos Deputados afirma que acordo para incluir estados e municípios na reforma ainda está indefinido

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje (26), após participar de reunião com governadores sobre a reforma da Previdência, que o acordo para reincluir estados e municípios na proposta ainda está indefinido. Maia informou que vai participar ainda hoje de uma reunião com líderes e retomar o contato com os governadores para tentar concluir o acordo.

Governadores colocaram o que era relevante para eles, eu coloquei aquilo que pode ser construído, vou conversar com os líderes depois do almoço, depois volto a conversar com os governadores e vejo se encontro um denominador comum, disse o presidente.

Maia ressaltou que a participação de estados e municípios na reforma da Previdência é fundamental para transmitir à sociedade otimismo em relação às reformas e à responsabilidade para recuperar as contas públicas e a credibilidade do País. O presidente reafirmou que a votação do relatório pode ser adiada, desde que o acordo com os governadores seja feito. A expectativa era votar parecer nesta semana.