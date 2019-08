Presidente da comissão de arbitragem da CBF virá a clubes cearenses

Depois de afirmar visita aos clubes cearenses após polêmicas do árbitro de vídeo, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, vem a Fortaleza na próxima terça-feira (3). A presença do chefe de arbitragem atende a pedidos do Ceará e Fortaleza em reunião realizada na semana passada, quando os clubes assinalaram insatisfações relacionadas ao uso da nova tecnologia.

Na apresentação aos jogadores, comissão técnica e dirigentes de Fortaleza e Ceará, o Gaciba irá explica sobre o protocolo, critérios e processo do VAR e deve esclarecer os pontos que mais têm gerado discussão em torno do VAR.

Leonardo Gaciba estará presente em três palestras ao longo do dia: pela manhã, visitará a sede do Ceará, à tarde, irá ao Fortaleza, e à noite com o quadro de árbitros da Federação Cearense de Futebol. Entre outros assuntos, serão abordados os procedimentos adotados durante a revisão no VAR e quais as condutas adotadas tanto pelos árbitros de campo quanto pelos de vídeo durante a revisão de lances.