Presidente da Comissão Especial quer retomar discussões sobre parecer da reforma da Previdência nesta terça-feira

Os debates na Câmara Federal sobre o parecer da reforma da Previdência devem ser retomados nesta terça-feira. Após 71 deputados falaram na semana passada, totalizando 17 horas de discussão, a Comissão Especial retoma os diálogos sobre o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), ainda com 78 parlamentares inscritos para falar.

Após convocar nova reunião para esta terça-feira, às 9h, o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM) informou que será mais rigoroso com os deputados que não estiverem no momento em que forem chamados. Ele disse ainda que nada impede que a votação comece no mesmo dia em que for encerrada a discussão.

No segundo dia de debates, realizado na última quarta-feira, os deputados se concentraram em fazer reivindicações ao relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que já anunciou que apresentará voto complementar na semana que vem. Segundo ele, serão feitas correções de redação e alterações.