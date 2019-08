Presidente do Banco Central discute política monetária na próxima terça-feira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comparece na terça-feira (27) à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para falar sobre diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária. A audiência pública interativa tem início às 10h.

A iniciativa é do senador Eduardo Braga (MDB-AM). O artigo 99 do Regimento Interno do Senado prevê que a comissão promoverá audiências públicas regulares com o presidente do Banco Central para discussão da política monetária.

O regimento estabelece ainda que as audiências ocorrerão na primeira quinzena de fevereiro, abril, julho e outubro, podendo haver alterações de datas decorrentes de entendimento entre a comissão e a presidência do Banco Central, e ainda, em atendimento a requerimento de senador.

*com informações da agência senado.