Presidente do CEE será agraciada com a Medalha Justiniano de Serpa

A presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), professora Ada Pimentel, será agraciada com a Medalha Justiniano de Serpa. A condecoração foi instituída pelo Governo do Ceará em 18 de setembro de 1972, através da Lei Nº 9.619, e agracia membros do magistério, personalidades ou instituições que prestam relevantes serviços à educação no Ceará. A data e local de entrega da homenagem ainda serão definidos.

Atual presidente do CEE, a professora Ada Pimentel é nascida em casa de educadores, em Sobral, na Zona Norte do Estado, e crê na imensa capacidade do ser humano de transformar-se e de transformar através da educação.

Graduada em História e Pedagogia, com pós-graduação em Administração da Educação e Mestrado em Educação, Ada Pimentel tem como eixo condutor de toda sua formação acadêmica e atuação profissional o magistério.

A agraciada foi professora em Sobral e em Fortaleza e assumiu os cargos de diretora de escola, delegada Regional de Educação, subsecretária de Educação do Estado e presidente da Fundação de Teleducação do Ceará (TVC), além de conselheira em vários mandatos no CEE.

Em todas essas funções, Ada Pimentel empenhou bandeiras de luta e acalenta o sonho da escola digna para todos. Seu maior desafio profissional foi ser secretaria de Educação de Sobral, no período de 1997-2000. Durante o período, implementou políticas que nortearam o ensino público do município, especialmente a de alfabetização, lançando a semente para uma educação pública que hoje é referência para o País.

Outra educadora agraciada com a Medalha Justiniano de Serpa é Glória Giovana Saboya MontAlverne Girão, com larga folha de serviços prestados nas áreas da Educação e Cultura. Ele é autora de diversos livros acerca dos assuntos referentes a essas áreas.