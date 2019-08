Lucas Fiuza, presidente do PSL de Fortaleza é mais um cearense vai compor o Governo Bolsonaro. Ele foi nomeado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para o cargo de Coordenador-Geral de Fomento ao Empreendedorismo, Atração de Investimentos e Fungetur, do Departamento de Ordenamento do Turismo, da Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo. A nomeação saiu no Diário Oficial da União (veja publicação).