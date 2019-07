Presidente do STF visita Fortaleza para cumprir agenda institucional

Os Tribunais localizados em Fortaleza receberão, nesta quarta e quinta-feira (24 e 25/07), a visita institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli. Será a primeira vez que o ministro virá à Capital do Ceará depois de tomar posse na Presidência da Corte Superior.

O objetivo é promover o diálogo com os operadores do Direito no Estado e ampliar a integração do Judiciário: Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Justiça Federal. Na quinta-feira (25), às 10h30, após finalizados os trabalhos, Dias Toffoli fará, na sede do TJCE, pronunciamento aos jornalistas sobre a importância da visita institucional. Não há previsão de entrevista coletiva.

Ele já esteve em Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo.