Presidente do STJ encerra programação do Congresso Nacional de Procuradores em Fortaleza

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio Noronha, estará em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira (26), para ministrar palestra sobre “Inteligência Artificial e Direito”, ao lado do ministro Raul Araújo (STJ), durante o encerramento do XLV Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal. O evento acontecerá às 16 horas no Gran Marquise Hotel (Avenida Beira-Mar, 3980).

O Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e Distrito Federal ocorre anualmente para a troca de experiências e atualização dos membros da Advocacia Pública dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União, e se configura como um dos mais importantes da área jurídica no País.

O evento reuniu em Fortaleza cerca de mil pessoas de todo o Brasil, com a presença de nomes de peso da Advocacia Pública nacional para discutir o tema “Direito e Tecnologia: as novas práticas da Advocacia Pública na era digita”. O XLV CNPEDF é uma realização da Associação dos Procuradores do Estado do Ceará – Apece e uma promoção da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal – Anape.

SERVIÇO

XLV Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal

Conferência de Encerramento: “Inteligência Artificial e Direito” – com Presidente do STJ João Otávio Noronha e Ministro Raul Araújo

Data: 26 de setembro, quinta-feira, às 16h

Local: Gran Marquise Hotel (Av. Beira-Mar, 3980)

*com informações da Apece.