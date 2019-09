Presidente em exercício Mourão se reúne com empresários brasileiros e alemães em Natal

O 37º Encontro Empresarial Brasil-Alemanha (EEBA), que vai até o dia 17 de setembro, reunirá o presidente em exercício Mourão, com mais de mil empresários brasileiros e alemães, nesta segunda-feira (16), em Natal, para discutir parcerias na relação comercial entre os dois países.

O encontro é organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias Alemãs (BDI), com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern).

Atualmente, a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás da China, dos Estados Unidos e da Argentina.

Em 2018, a participação alemã na corrente de comércio do Brasil foi de 3,75%. Além disso, 54% dos produtos brasileiros exportados para a Alemanha são industrializados, incluindo máquinas mecânicas, automóveis, máquinas elétricas e produtos farmacêuticos. Sobre às importações, 99% das mercadorias que o Brasil compra do país europeu são bens industriais.

Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria com os principais investidores brasileiros que investem e exportam para Alemanha, apresentou os principais pontos que precisam avançar na agenda dos dois países. O levantamento foi entregue ao governo brasileiro para subsidiar a reunião da Comissão Mista de Cooperação Econômica Brasil-Alemanha, que ocorrerá no dia 17 de setembro.

Segundo a confederação, as empresas brasileiras também defendem o início das negociações de um acordo para evitar a dupla tributação (ADT) e de reconhecimento mútuo entre os programas brasileiro e europeu de Operador Econômico Autorizado (OEA). O programa concede tratamento diferenciado para operações de comércio exterior que envolvem movimentação internacional de mercadorias. Entre os benefícios oferecidos às empresas certificadas pelos programas estão a simplificação, facilidade e agilidade de procedimentos aduaneiros no país e no exterior.

*(Com informações da Agência Brasil)