Presidente Luiz Pontes recebe PSDB de Icó

O presidente do PSDB-Ceará, Luiz Pontes, recebeu nessa terça-feira (10) o vereador e presidente do diretório municipal tucano, Victor Luiz, e seu irmão, pré-candidato a vereador Luiz Wellington Brasil, para debater os rumos do partido nas eleições de 2020. Luiz Pontes ressaltou que o momento atual é de fortalecer o diálogo com todas as forças de oposição em Icó.

“Temos a liderança do nosso vereador Victor Luiz, que trabalha para unir outros nomes de expressão no município e, no momento oportuno, apresentarmos uma opção capacitada para disputar a Prefeitura. É um município histórico, de políticos tradicionais e que nós, do PSDB, temos o maior interesse em resgatar a força política que Icó já teve no passado”, afirma Luiz Pontes.

O vereador Victor Luiz, que está em seu segundo mandato e também é suplente de deputado federal, reafirma disposição para conversar com todos os nomes de oposição da política icoense desde que, ao final, a população possa dispor de um nome viável eleitoralmente e comprometido com as mudanças para concorrer ao cargo atualmente ocupado por Laís Nunes.