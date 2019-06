Presidente Sarto diz que cabe ao Conselho de Ética a apuração de denúncias

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), ao se pronunciar na sessão plenária desta terça-feira (18/06) sobre os fatos envolvendo acusações feitas pelo deputado André Fernandes (PSL) a outros parlamentares, esclareceu que cabe aos atingidos, por meio de seus partidos, formalizarem uma provocação junto ao Conselho de Ética Parlamentar.

De acordo com o presidente, os partidos entram com uma provocação junto ao Conselho de Ética da Casa, e a Mesa Diretora decide pela sua instalação, conforme prevê o artigo 18 do Regimento Interno.

“Estamos tratando aqui de algo sério, que deve obedecer a todo um processo jurídico”, salientou.José Sarto acrescentou ainda que a tribuna é um local sagrado e exige responsabilidade e zelo nas palavras daqueles que a ocupam. “Como presidente, digo aqui que os fatos falam por si sós e precisam ser analisados de maneira célere. O mandato de deputado nos investe inviolabilidade, o que é bem diferente de irresponsabilidade”, ponderou.

Como pedetista, Sarto declarou sua solidariedade ao colega deputado Nezinho (PDT), alvo da acusação de Fernandes, e disse conhecer sua trajetória.

“O Ceará conhece sua trajetória. Tenho certeza de que esse episódio não lhe envergará”, afirmou.

Na última semana, o deputado André Fernandes levantou supostas acusações contra parlamentares, durante pronunciamento, de manterem ligação com facções criminosas do estado. Fernandes deu entrada em uma denúncia no Ministério Público citando o deputado Nezinho. Ele apresentou como prova o projeto de lei que trata da regulamentação da prática de jogos eletrônicos no estado.