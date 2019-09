Presidiário é encontrado morto na Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte

Nesse sábado, um detento foi encontrado morto dentro de uma cela da Cadeia Pública de Guaraciaba do Norte. De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindasp-CE), Valdemiro Barbosa, o corpo foi achado por volta das 6 horas da manhã, quando agentes penitenciários iniciaram a vistoria rotineira na cadeia.

Segundo informações, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) encaminhou o corpo do detento a Coordenadoria de Medicina de Legal (Comel) de Sobral e que as causas da morte serão investigadas. A vítima era natural do Município de Carnaubal e respondia pelo crime de violência doméstica.