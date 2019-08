Previdência e Trabalho são tema de debate nesta sexta na Comissão de Direitos Humanos

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) realiza nesta sexta-feira (30), às 9h, audiência pública para debater o tema “Previdência e Trabalho”, com foco no relatório preliminar da reforma da Previdência (PEC 6/2019).

Para o debate foram convidados o presidente da Federação Nacional dos Servidores Públicos Federais de Fiscalização, Investigação, Regulação e Controle (FENAFIRC), Ogib Teixeira de Carvalho Filho; o assessor e consultor de entidades sindicais e representante da Insight Assessoria Parlamentar, Vladimir Nepomuceno; a Secretária Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Fátima da Silva; e o representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), Vilson Romero.

A reunião faz parte do ciclo de audiências públicas solicitadas pelo presidente da comissão, senador Paulo Paim (PT-RS), terá caráter interativo e será realizada no plenário 6, da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Fonte: Agência Senado