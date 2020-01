Previsão do tempo aponta cenário favorável para chuva no Ceará até sexta-feira

A previsão do tempo emitida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na manhã desta quinta-feira (2), aponta predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro com chuva em todas as macrorregiões.

Conforme o cenário avaliado pelos meteorologistas, o estado segue com áreas de instabilidade associadas à expressiva umidade relativa do ar e também à presença de um Vórtice Ciclônico de Altos (Níveis), que encontra-se centrado sobre a Bahia e, como a borda norte deste sistema meteorológico está passando pelo Ceará, o cenário acaba sendo favorável a precipitações. O cenário é semelhante ao observado nos últimos dias.

Diante das atuais condições, a Funceme prevê chuvas mais expressivas até, pelo menos, esta sexta-feira (3), quando a tendência é de eventos de chuva no Centro-Sul e isoladas nas demais áreas, ou seja, a área de abrangência deve ser maior para a porção mais ao sul do Estado.

No balanço parcial referente às precipitações do intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, há registros em, pelo menos, 50 municípios, sendo os maiores em Pedra Branca (57 mm), Tabuleiro do Norte (44,6 mm), Redenção (40,5 mm) e Fortaleza (38,2 mm). Os dados são preliminares e serão atualizados ao longo do dia e, para acompanhar, basta acessar funceme.br/calendario.