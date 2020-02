Previsão do tempo: Ceará apresenta possibilidade de chuva na quinta e sexta-feira

Nesta quinta-feira (13), o Ceará deve apresentar predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões, mas com possibilidade de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul. Já nos litorais de Fortaleza e Pecém e também no Maciço de Baturité, as precipitações deverão ser isoladas.

A previsão foi divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. Já para sexta-feira (14), as chuvas devem ser mais fortes no Estado de forma geral, incluindo a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).