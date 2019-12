Previsão do tempo: Ceará tem possibilidade de chuva no centro sul

As atuais condições de tempo indicam possibilidade de chuva no centro sul do Ceará, principalmente entre a tarde e a noite desta segunda-feira (16). Após as precipitações no litoral e na macrorregião do Cariri nas primeiras horas da manhã, a tendência é de céu mais claro no decorrer do dia.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia Recursos Hídricos (Funceme), apesar da presença de poucas nuvens sobre o Estado, áreas de instabilidade que avançam do leste para o interior do Nordeste podem contribuir para chuvas de intensidade variando entre fraca e moderada.

Para esta terça-feira (17), as chances para a faixa litorânea reduzem, mas o Cariri deve receber chuvas isoladas, atingindo de 20% a 50% da região. Já o Sertão dos Inhamuns e também a porção mais ao sul da macrorregião Jaguaribana devem apresentar condições para possibilidade de precipitações.

Balanço

Considerando somente o intervalo entre as 7h deste domingo (15) e as 7h de hoje, balanço parcial indica chuvas em, pelo menos, 7 municípios. Os maiores acumulados informados foram em Caririaçu com 34 mm e em Granjeiro, que registrou 19,4 mm. As informações são preliminares e atualizadas ao longo do dia. Para conferir, basta acessar funceme.br/calendario.