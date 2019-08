Previsão do tempo: Funceme prevê céu com poucas nuvens nos próximos dias

A previsão do tempo para esta semana é de céu com poucas nuvens sobre todo o território do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), não há indicativo de chuva até, pelo menos, a próxima quarta-feira (14).

Durante análise, os meteorologistas da Funceme observaram por meio de imagem de satélite, que não há sistemas indutores de precipitações próximo ao estado. Pelo menos até esta terça-feira(13), o céu deve variar entre parcialmente nublado e claro. Nesses dias, os modelos estão indicando valores baixos de umidade relativa do ar, que variam entre 20 e 30% em algumas áreas do interior do Ceará.

Já na nesta quarta, há tendência de chuva fraca para a faixa litorânea, principalmente sobre as macrorregiões dos litorais de Fortaleza e Pecém, além do norte da região Jaguaribana.