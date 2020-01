Previsão do tempo indica chuvas mais reduzidas para esta semana no Ceará

As condições atuais de tempo apontam que o Ceará terá chuvas em áreas mais reduzidas em relação ao cenário na semana passada. Na previsão realizada na manhã desta segunda (20), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que, os acumulados esperados deverão ser menores até quarta-feira (22), pelo menos.

Para hoje, a tendência é de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões, mas com possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza entre a madrugada e manhã e também no sul, no decorrer do período entre a tarde e à noite.

Nesta terça, a área do Estado com maior chance de precipitações aumenta um pouco, mas não são esperados acumulados tão expressivos. A previsão é de possibilidade de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba e, novamente, no sul.

Já para a quarta, a expectativa é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões, mas com chances de precipitações no Litoral de Fortaleza e no sul do Estado.

De acordo com a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se, neste momento, mais afastada da costa norte do Nordeste, o que acaba não influenciando diretamente nas condições de tempo do Ceará.