Previsão do tempo indica possibilidade chuvas no Ceará até a próxima sexta-feira

A previsão do tempo realizada na manhã desta quarta-feira (8) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicou a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Estado, o que colaborou para precipitações em, praticamente, todas as macrorregiões. O cenário favorável já havia sido indicado nesta terça (7) e deve seguir, pelo menos, até a próxima sexta-feira (10).

Diante disto, a tendência atual é de predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia, mas com eventos de chuvas em todas as macrorregiões nesta quarta. Os meteorologistas apontam chances de precipitações com intensidade variando entre moderada e forte em determinadas ocasiões.

Neste momento, por meio das imagens da rede de radares, observam-se precipitações concentradas na porção leste do Estado e também na faixa litorânea, indo de Icapuí ao Trairi.

A expectativa da Funceme é que este cenário siga até o início da tarde de hoje, considerando, porém, que as chuvas não deverão atingir todos os municípios das regiões sobre previsão. Depois disto, as precipitações podem chegar ao oeste do Ceará, banhando o Litoral Norte, Ibiapaba e parte do Sertão Central e Inhamuns.

Acumulados

No balanço de chuvas referente ao intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje há, até o momento, registros em, pelo menos, 79 municípios. Os maiores acumulados foram em:

-Morada Nova (Posto: Fazenda Lacraia) : 75.0 mm

-Milagres (Posto: Milagres) : 64.0 mm

-Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 63.5 mm

-Crato (Posto: Lameiro) : 47.0 mm

-Aracati (Posto: Aracati) : 46.8 mm

Os dados são preliminares e podem ser acompanhados pelo link funceme.br/calendario.