Previsão do tempo indica possibilidade de chuva na véspera do feriado

As condições de tempo analisadas na manhã desta segunda-feira (23) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam predomínio de céu claro em todas as regiões do Estado ao longo de hoje.

Neste momento, por meio de imagem de imagem de satélite, os meteorologistas da Funceme apontam poucas nuvens sobre o território cearense. Já a leste da região Nordeste, observam-se áreas de instabilidade, porém, não devem chegar ao Ceará nesta segunda.

Já para esta terça-feira (24), véspera de feriado, a expectativa é de umidade relativa do ar mais alta no centro norte do Estado, o que pode colaborar para chuva entre a madrugada e a manhã, principalmente.

Feriado

Para o Natal, dia 25, há uma tendência de chuva fraca somente sobre a faixa litorânea e Maciço de Baturité também concentrada nas primeiras horas do dia.

Porém, apesar do cenário avaliado e indicado nesta manhã, a Funceme realizará novas análises na tarde de hoje e também entre terça e quarta-feira. Caso sejam necessárias atualizações, serão disponibilizadas no site e também no aplicativo ‘Funceme Tempo’, disponível para Android e iOs.