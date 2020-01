Previsão do tempo indica pouca chance de chuva no 1º fim de semana de 2020

As condições favoráveis à chuva no Ceará reduziram entre quinta (3) esta sexta-feira (3), conforme análise realizada na manhã de hoje pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Neste momento, a tendência é predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todo o território cearense.

Segundo os meteorologistas, o deslocamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em direção ao leste do oceano Atlântico e a diminuição significativa na umidade relativa do ar deixaram o tempo mais seco e, consequentemente, reduzindo o cenário propício às precipitações.

Diante das atuais condições, a Funceme prevê, para esta sexta, nebulosidade variável sobre todo o território, com chances de chuva fraca apenas no extremo sul do Ceará e também na macrorregião da Ibiapaba, que fica a oeste do Estado.

Já no sábado (4), a tendência é semelhante: céu parcialmente nublado em todas as regiões com possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. E, no domingo, a priori, sem chances de precipitações no Ceará.

Apesar da previsão indicada na manhã desta sexta-feira, a Funceme realizará novas análises na tarde de hoje e também nas manhãs do fim de semana. Caso sejam necessárias atualizações, os meteorologistas informarão por meio do site oficial do órgão.

Dados

No intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, balanço parcial indica registros de chuva em, pelo menos, 24 municípios. Os maiores acumulados deste período foram em Barroquinha (68 mm), Barro (22.6 m), São Gonçalo do Amarante (19 mm), Aquiraz (17 mm) e Paracuru (14,8 mm). Para conferir mais detalhes e atualizações, basta acessar o link funceme.br/calendario.