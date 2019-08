Previsão do tempo para o Estado é de céu claro e tempo seco

O Ceará segue com cenário típico do mês de agosto: pouca tendência de chuva e tempo seco. De acordo com dados do sistema de monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nas últimas 24 horas, municípios do centro-sul do estado voltaram a registrar níveis de alerta para umidade do ar.

No fim da tarde de ontem, Tauá, município da macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, e Barbalha, no Cariri, registraram valores extremos de 16%. No mesmo período, Iguatu teve 19%. Ao longo do interior do Ceará, outras cidades monitoradas pela Funceme têm registrado umidade em torno dos 30%. Em Fortaleza, a menor taxa de umidade do ar relativa foi de 45% entre ontem e hoje.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como ideal a umidade do ar acima de 60%. É considerado estado de observação quando a umidade apresenta entre 31% a 40%. Quando ela fica abaixo dos 30%, classifica-se como atenção. Já entre 12% e 20%, é considerado estado de alerta. Por fim, abaixo disso, é considerado estado de emergência.

Previsão do tempo

Para esta quarta (21), a previsão do tempo aponta predomínio de céu claro em todas as regiões. Pelo menos até a próxima sexta-feira (23), a tendência é a mesma.