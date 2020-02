Previsão indica chuvas isoladas em maior parte do CE; noroeste e sul devem concentrar maiores acumulados até está quarta

As condições de tempo para esta segunda-feira (10) mantêm-se semelhantes ao cenário observado entre o sábado (8) e domingo (9), isto é, com o noroeste e o sul do Ceará apresentando cenário mais favorável para chuvas em relação às demais áreas.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), de hoje até está quarta-feira (12), a tendência é que as precipitações ocorram principalmente nos períodos da tarde e noite no sul, Litoral Norte e Ibiapaba. Nas demais áreas, como na Região Metropolitana de Fortaleza, há possibilidade de chuva entre madrugada e manhã.

Para os próximos dias, a Funceme prevê a movimentação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) – que hoje está sobre o oceano Atlântico – em direção à porção continental, ficando centrado no leste do Nordeste, desfavorecendo a formação de chuvas intensas para o Ceará. Diferente das bordas deste sistema meteorológico, seu centro é inibidor de chuvas.

Importante: apesar da previsão apontada neste início de semana, a Funceme realizará novas análises para acompanhar a movimentação do VCAN, assim como de outros sistemas menores que possam interferir nas condições de tempo.

Chuvas

Entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, choveu em, pelo menos, 89 municípios. Os maiores acumulados foram em:

Marco (Posto Panacuí): 46.2 mm

Granja (Posto Sambaíba): 45 mm

Quiterianópolis (Posto Cruz): 36 mm

Amontada (Posto Barra das Moitas) : 36 mm

Solonópole (Posto Açude Tigre): 36 m

(*)com informação da Funceme