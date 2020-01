Previsão indica chuvas mais escassas entre quarta e quinta-feira

As chuvas esperadas para o Ceará até esta quinta (30) deverão ser mais escassas em relação ao início da semana, conforme análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta quarta-feira (29).

O cenário esperado para hoje e amanhã se dá porque a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que colaborou para precipitações nos últimos dias acabou dissipando-se. Já a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) apresenta-se mais afastada da costa norte do Nordeste.

Apesar da situação um pouco mais desfavorável, a Funceme observa a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), formado a leste do Nordeste, com seu centro sobre o Atlântico. Com esta localização, o sistema meteorológico pode contribuir para ocorrência de chuva, principalmente entre quinta e sexta-feira (31), mas com o sul do Estado mais seco.

Desta forma, a previsão do tempo é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na Ibiapaba, Litoral Norte e Maciço de Baturité ao longo desta quarta. Já na quinta, a faixa litorânea e o Maciço tendem a receber precipitações, porém, com intensidade entre fraca e moderada.