Previsão indica possibilidade de chuva na Ibiapaba e no Litoral Norte neste sábado

O fim de semana no Ceará deve ser de predomínio de nebulosidade variável em todas regiões do Estado, mas com possibilidade de chuva no Maciço de Baturité e também no Litoral Norte neste sábado (21), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O cenário avaliado na manhã desta sexta-feira (20) indica a presença de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre os estado do Maranhão e Piauí. Na atual posição, este sistema meteorológico não deve contribuir para precipitações no Ceará, diferente do que ocorreu nos últimos dias. Observa-se ainda, por meio de imagem de satélite, poucas nuvens sobre o Estado.

Para hoje, após precipitações passageiras próximo aos litorais do Pecém e Norte, a tendência é de céu variando entre claro e parcialmente nublado. No sábado, Ibiapaba e o Litoral devem apresentar chuva fraca. Já para o domingo (22), a Funceme aponta, neste momento, apenas condições para céu mais claro em todo o território cearense.

Apesar da previsão do tempo realizada nesta sexta, meteorologistas ficarão de plantão no fim de semana e, caso seja necessário, irão realizar atualizações nas condições indicadas hoje. Para acompanhar, basta acessar o site do órgão ou conferir detalhes por meio do aplicativo gratuito ‘Funceme Tempo’.