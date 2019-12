Previsão indica possibilidade de chuva no centro sul neste domingo

O fim de semana no Ceará deve seguir com predomínio de nebulosidade variável, porém, no domingo (8), o centro sul do Estado ficará sobre previsão de possibilidade de chuva, principalmente entre os períodos da tarde e da noite.

Segundo as análises das condições de tempo e de resultados de modelos de previsão, a atmosfera seguirá estável até este sábado (7), isto é, sem cenário favorável para chuvas em todo o território cearense, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entretanto, devido à propagação de áreas de instabilidades oriundas do leste do Nordeste e também com uma maior umidade relativa do ar, o Cariri e parte das macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns devem ficar mais susceptíveis devido às condições indicadas acima.

Apesar da previsão apontada na manhã de hoje, os meteorologistas da Funceme realizarão novas análises das condições de tempo e realizarão atualizações, caso necessárias. Para conferir, basta acessar funceme.br ou obter informações por meio do aplicativo ‘Funceme Tempo’.