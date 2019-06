PRF apreende ônibus que circulava em péssimo estado de conservação pelas rodovias do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 16h50 dessa segunda-feira (24), um ônibus que circulava em péssimo estado de conservação pelas rodovias federais do Ceará. A ação aconteceu quando policiais realizavam fiscalização nas proximidades do km 3, da BR-116, em Fortaleza.

Ao abordarem o veículo, os agentes da PRF identificaram várias infrações que comprometiam a segurança – como circular em mau estado de conservação; conduzir veículo com inscrição/legenda/símbolo pintado no pára-brisa; extensão traseira e conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante.

Diante das irregularidades, o ônibus foi recolhido ao pátio terceirizado onde permanecerá até a regularização.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima