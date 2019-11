Feriadão: PRF registra mais de duas mil infrações e 21 acidentes nas rodovias federais que cortam o Ceará

O feriadão da Proclamação da República contou com uma operação de fiscalização em todo país. No Ceará, foram fiscalizados 9.315 veículos e registradas 2.475 infrações de trânsito, entre elas ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança e do capacete. Além disso, 48 pessoas foram autuadas e cinco detidas por embriaguez ao volante.

Ao todo, entre a última quinta-feira (14), quando inciou a operação, até domingo (17), foram registrados 21 acidentes, 18 pessoas ficaram feridas e três morreram.

Em relação ao mesmo período do ano passado, foi observado um aumento de 149% no número de autos de infração. Em 2018, foram 1.100 irregularidades cometidas.

Criminalidade

Durante os quatro dias da operação, 21 pessoas foram detidas por atos de criminalidade. Dentre as ocorrências policiais destacamos a apreensão de 32,300 kg de maconha, um veículo recuperado, dois mandados de prisão cumpridos, 48 unidades de anfetaminas apreendidas e a apreensão de uma arma de fogo.

Brasil

Em todo Brasil, foram 863 acidentes nas rodovias federais, com 1.040 pessoas feridas e 75 mortes, segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).