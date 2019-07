PRF utiliza novo aparelho para identificar se motoristas estão sob efeito de álcool

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está utilizando um novo aparelho para verificar se motoristas que trafegam nas rodovias cearenses estão sob o efeito de álcool durante a condução do veículo. O novo equipamento possui duas funções. Na função passiva, o equipamento realiza uma espécie de triagem e indica se o condutor abordado ingeriu ou não bebida alcoólica mesmo sem o motorista assoprar o aparelho.

Já na função ativa, o equipamento realiza o teste através do sopro e identifica a quantidade de álcool existente no organismo do motorista. O novo aparelho dispensa o uso dos bocais descartáveis e demanda menos tempo para conclusão da abordagem, trazendo mais agilidade durante as fiscalizações.

Ao todo, 15 aparelhos deste novo modelo estão sendo utilizados pela PRF no Ceará e mais nove devem ser recebidos ainda este ano. O novo etilômetro custa, em média, R$12.700,00.