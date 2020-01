Primeira-dama de Fortaleza destaca ações de mobilidade em evento internacional

A primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, participou nessa quarta-feira (15) do evento “Liderança em Sistemas Seguros: Resultados reais para sustentabilidade e segurança viária”, promovido pelo World Resources Institute (WRI), em Washington, DC (Estados Unidos). Durante a apresentação, ela destacou as ações de mobilidade em Fortaleza.

A neta de Nelson Mandela e embaixadora global da ONU, Zoleka Mandela, a secretária de Relações Internacionais e Federativas de Fortaleza, Patrícia Macêdo; e os diretores do WRI, Claudia Adriazola e Sergio Avelleda, também participaram do evento. Pesquisadores, representantes de governo, instituições e especialistas de todo o mundo estiveram reunidos para discutir como o transporte pode ajudar na criação de um futuro mais sustentável, mostrando soluções tangíveis para revolucionar a mobilidade.

A capital cearense tem ganhado destaque internacional nos últimos anos pelas ações de mobilidade implementadas pela Prefeitura de Fortaleza. A primeira-dama Carol Bezerra compartilhou as ações que fortalecem a mobilidade urbana sustentável, como as faixas exclusivas de ônibus, as ciclovias, o sistema de bicicletas compartilhadas e as travessias elevadas para pedestres. Ela ressaltou também o trabalho que tem sido feito em prol das crianças, como o Bilhetinho Único, o programa Caminhos da Escola e o Mini Bicicletar.

“Fortaleza conta com cinco estações do Mini Bicicletar, com 50 bicicletas exclusivas para as crianças. Até o fim do ano, chegaremos a 14 estações. O sistema oferece uma forma de diversão sustentável e incentiva desde cedo os pequenos a ter autonomia, criar bons hábitos e se preocupar com o planeta”, afirma Carol Bezerra.

O evento internacional “Liderança em Sistemas Seguros” contou também com painéis, palestras e casos de sucessos sobre redução das mortes no trânsito. A embaixadora global da ONU e neta de Nelson Mandela, Zoleka Mandela, falou sobre o seu trabalho em defesa das crianças e da segurança viária. A ativista sul-africana está na vanguarda das campanhas mundiais de segurança no trânsito em defesa das crianças. Entre as muitas atividades, ela liderou campanha global para a inclusão da segurança no trânsito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O WRI está presente em mais de 50 países e trabalha para solucionar grandes desafios globais relacionados ao transporte urbano sustentável, design urbano e planejamento de sustentabilidade. O WRI apoia desde 2015 a Prefeitura de Fortaleza, através da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, os projetos de desenho urbano e a política de segurança viária da capital cearense.

(*)com informação da A.I