Primeira etapa do Trinário da Avenida Duque de Caxias, em Fortaleza, é entregue nesta sexta

Foi inaugurada, na manhã desta sexta-feira (29), a primeira etapa do Trinário da Avenida Duque de Caxias, que envolve também as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no Centro.

O projeto vai beneficiar usuários do transporte público na região e promover maior segurança viária a pedestres e no deslocamento não motorizado, incluindo melhorias nas vias secundárias, no trecho entre a Avenida Padre Ibiapina e a Rua Nogueira Acioli.

Este é o primeiro trinário da capital, considerado pelo Prefeito um projeto piloto, já que a partir dele serão observadas as respostas da população.