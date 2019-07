Primeira parcela do 13° salário para servidores estaduais sai nesta sexta-feira

Os servidores públicos estaduais devem receber nesta sexta-feira (05) a primeira parcela do 13° salário, autorizada pelo governador Camilo Santana (PT). O valor corresponde a 50% do benefício, sendo que o restante será encaminhado em dezembro próximo

Com o acréscimo de R$ 450 milhões de reais que entrarão na folha de pagamento do mês de junho, o total dos gastos será de R$ 900 milhões. O Estado libera, em julho, um aditivo financeiro no mercado cearense na ordem de R$ 1,35 bilhão, segundo a assessoria do governo.