Primeira parcela do 13º começa a ser paga em Caucaia; injeção é de R$ 8,1 milhões

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin), começou a pagar nesta quinta-feira (4) a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. Os depósitos terminarão de ser feitos na sexta-feira (5).

O recurso representa uma injeção de R$ 8,1 milhões na economia e impacto positivo em toda a cadeia produtiva local, especialmente no comércio e o turismo, que se beneficiam do período de férias escolares e da alta estação para crescerem ainda mais em produtividade.

“Nossa gestão mais uma vez honra o compromisso de pagar o salário dos servidores em dias, enquanto diversos outros municípios do Brasil estão com meses de atraso e têm sérias dificuldades financeiras. Continuaremos valorizando quem faz a Prefeitura e lutando por cada vez mais melhorias pra população”, diz o prefeito Naumi Amorim.

Desde janeiro de 2017, quando iniciou, a atual administração de Caucaia tem efetuado todos os pagamentos salariais dos servidores municipais ou dentro do mês vigente ou, no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente, sem atrasos. Além disso, concedeu inúmeros benefícios e reajustes a diversas categorias.