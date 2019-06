Primeira turma de mestres formados pelo ITA fora de São Paulo é cearense

O último sábado (15) foi marcante para Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Ensino Superior cearense. Isso devido a formatura de 28 pessoas no mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada (MP-Safety), a primeira turma formada pelo ITA fora de São José dos Campos-SP, onde fica a sede da instituição e local da colação. O curso foi ministrado em Fortaleza, em parceria com o Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), e apoio do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Esta turma pioneira foi aberta no final de 2015 após uma articulação do Governo do Ceará, que, para a vinda do curso de mestrado, chegou a investir cerca de R$ 3,7 milhões. Mais duas turmas estão em formação na capital cearense, a segunda tendo iniciado o curso em março de 2017 e a terceira no mês de setembro de 2018.

As dissertações apresentadas pelos 28 mestres se desmembraram em um recorte voltado para a segurança e navegabilidade, como por exemplo: Aviação de Segurança Pública; Negócios em Aviação; Terrorismo; Gerenciamento de Crises; Fatores Humanos; Seguro Aeronáutico; Controle do Espaço Aéreo; Instrução Aérea; Meteorologia; Aeronaves Não-Tripuladas; Aerodinâmica Computacional; Gestão de Requisitos; Manutenção, entre outros.

Fortaleza vem se destacando atualmente no setor da aviação brasileira com a concessão do aeroporto da cidade para a empresa alemã Fraport, que está investindo aproximadamente R$ 1 bilhão em estrutura para o terminal cearense, e a chegada do centro de conexões do grupo Air France/KLM/Gol, que resultou na expansão da oferta de voos nacionais e internacionais com chegada e saída de Fortaleza. De acordo com o coordenador do MP-Safety do ITA, professor Donizeti de Andrade, um mestrado desse porte pode influenciar em questões sociais, econômicas e, consequentemente, no crescimento do setor.