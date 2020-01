Primeiro fim de semana de fevereiro começa com chuva em todas as regiões

O primeiro fim de semana da quadra chuvosa no Ceará chega com previsão de acumulados expressivos. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), todas as macrorregiões devem seguir com chances de precipitações.

Para este sábado (1º), a expectativa é de céu nublado com chuva em maior parte do Estado, exceto na faixa litorânea, que deve apresentar céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia. Conforme a Funceme, amanhã, as chuvas esperadas deverão ocorrer especialmente entre o período da tarde e da noite, com possível ocorrência de rajadas de vento no centro sul.

Já no domingo, os acumulados podem diminuir em relação ao começo do fim de semana, porém, a expectativa é de precipitações em todas a regiões, mas com céu mais claro no decorrer do dia.

O atual cenário está sendo provocado pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Norte e também de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que apresenta-se a leste da região.

Acumulados

No intervalo de 7h desta quinta (30) até as 7h desta sexta-feira (31), a Funceme registrou chuvas em, pelo menos, 110 municípios. Os maiores acumulados foram em:

Redenção (145 mm)

Baturité (127 mm)

Itapipoca (117,6 mm)

Palmácia (113,2 mm)

Maranguape (112 mm)