Procon Assembleia terá unidade no município de Boa Viagem

A Assembleia Legislativa assinou, na manhã desta quinta-feira (12), convênio com a Câmara Municipal de Boa Viagem para a instalação de uma unidade do Procon Assembleia no município.

A parceria foi assinada pelo primeiro secretário da Casa, deputado Evandro Leitão (PDT). Segundo ele, a expansão do Procon Assembleia no interior “busca ampliar o atendimento aos consumidores, possibilitando que suas demandas sejam acolhidas, recepcionadas e as demandas judiciais sejam resolvidas”.

Esse será o décimo primeiro núcleo de atendimento criado por meio de parceria entre a Assembleia e os municípios. Atualmente, há unidades instaladas nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Quixadá, Viçosa do Ceará, Sobral, Morada Nova, Quixeramobim, Tauá, Jaguaruana e Camocim.

Será o primeiro núcleo do Procon Assembleia após a adoção do Programa de Qualidade de Gestão, implantado em 2019, que visa cumprir as exigências da certificação de qualidade ISO 9001.

Além do deputado Evandro Leitão, estavam presentes à assinatura do convênio o deputado Fernando Hugo (PP), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor; a coordenadora do Procon, Valéria Cavalcante; o presidente da Câmara Municipal de Boa Viagem, vereador Anchieta; o procurador-geral do Legislativo Municipal, Janderson Muniz, e o assessor Jeová Vieira.

PROCON AL

O Procon da Assembleia Legislativa foi criado em 13 de dezembro de 2001 e é vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor. A missão do Procon Assembleia é orientar o consumidor sobre seus direitos, intermediar os conflitos nas relações de consumo, promover audiências de conciliação e informar as providências cabíveis caso seja necessário recorrer à via judicial.