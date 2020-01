Procon: preços do material escolar podem variar mais de 600% na capital

Os cearenses que optarem por pesquisar na hora de comprar o material escolar podem ter uma economia de até 616%, conforme levantamento do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). A diferença foi observada nos preços da mochila escolar tamanho grande, encontrada com preços que variam entre R$ 16,32 até R$ 117.

Além da mochila, a instituição levantou os preços de outros 56 itens que estão entre os mais procurados nas listas de material escolar. A pesquisa foi realizada nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, em oito livrarias e papelarias. A lista completa pode ser conferida aqui.

Na pesquisa foram contemplados ainda preços de lápis, canetas esferográficas, pastas escolares, borrachas, réguas, apontadores de lápis, tesouras escolares, cadernos, mochilas com e sem carrinho e dicionários.

O Procon alerta que as escolas não podem exigir a compra de itens de uso coletivo, o que caracteriza prática abusiva.