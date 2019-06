Procura por vacina contra a gripe causa filas e tumulto em Juazeiro do Norte

O Centro de Dermatologia Sanitária e Doenças Infecto-Contagiosas Lourival Gondim de Juazeiro do Norte, principal ponto de vacinação contra a gripe no município da Região do Cariri do Ceará, amanheceu lotado nesta terça-feira (11). No local, a quantidade de vacinas é insuficiente para a quantidades de pessoas que procuram o local.