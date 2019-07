Procuradoria discute realização da caravana de combate à violência contra a mulher

A Procuradoria Especial da Mulher, da Assembleia Legislativa do Ceará, realizou, nesta quarta-feira (17/07), reunião preparatória para a II Caravana de Combate à Violência contra a Mulher, que será lançada em agosto.

De acordo com a procuradora, deputada Augusta Brito (PCdoB), devem ser visitadas mais 20 escolas na Capital e no Interior.

“Nossa intenção é dar continuidade ao que começamos em 2017, levando discussão e debate sobre a Lei Maria da Penha aos jovens das escolas estaduais”, informou.

A reunião contou com as presença de Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira (CMB); Mayara Viana, psicóloga da CMB; Davi Barros, secretário especial de Políticas de Juventude do Governo do Estado; Luciana Nogueira, representante da Secretaria de Políticas para Mulheres; Sabrina Veras, da OAB Mulher; Priscila Meireles, da UVC Mulher; Teresa Esmeraldo, do Núcleo da Mulheres da UECE e Ravena Magalhães, do Sindicato das Assistentes Sociais.

A II Caravana de Combate à Violência contra a Mulher será lançada no dia 07 de agosto, data em que são celebrados os 13 anos da Lei Maria da Penha.