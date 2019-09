Produção de camarão cresce 11,4% em 2018

A produção de camarão criado em cativeiro cresceu 11,4%, totalizando 45,8 mil toneladas em 2018. O Nordeste é responsável por quase toda a produção do país, com 99,4% do total nacional. Na região, destacam-se o Rio Grande do Norte (43,2%) e o Ceará (28,5%).

Pendências (RN) se tornou líder no ranking dos 162 municípios que produziram camarão em 2018, seguido por Aracati (CE), Canguaretama (RN) e Arês (RN). O valor de produção da carcinicultura nacional atingiu R$ 1,1 bilhão em 2018.

Os dados constam da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2018 (PPM), divulgada hoje (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Carcinicultura:

A produção de camarão, ou carcinicultura, somou 45,8 mil toneladas no ano passado, aumento de 11,4% em relação ao ano anterior.

Entre 2016 e 2017, a produção sofreu queda de 21,2%, devido ao Vírus da Síndrome da Mancha Branca. O resultado de 2018 já demonstra recuperação, disse a analista da pesquisa.

A Região Nordeste responde por 99,4% do total nacional. Destaque para os estados do Rio Grande do Norte, responsável por 43,2% do total da produção, e Ceará, com participação de 28,5%.