Produção de energia eólica cresce quase 30% no Ceará durante o mês de maio

A produção de energia eólica no Ceará apresentou bons resultados durante o mês de maio. O Estado registrou o crescimento de 29,6% em comparação com o mesmo período de 2018. De acordo com o boletim mensal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o Estado produziu 537,5 megawatts (MW) no mês. A evolução fez o Ceará subir uma colocação no ranking de estados geradores de energia eólica, passando da quinta posição para a quarta e superando o Rio Grande do Sul.

Já a capacidade instalada em território cearense avançou 4,4% comparado com o ano passado, atingindo potencial de 2.347,7 MW. A evolução aponta o Ceará como o terceiro estado com a maior capacidade instalada do Brasil.

O consultor de energia da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Jurandir Picanço, explica que a alta da produção muito acima do avanço do potencial se deve à recuperação de parques antigos que estavam praticamente parados. Jurandir Picanço acrescenta que o Ceará possui maior potencial que o Piauí, por exemplo, mas ainda perde em produção por conta desses parques antigos que estão com baixa atividade.

A expectativa é que o crescimento expressivo continue nos próximos meses, com a chegada do período em que os ventos atingem uma maior velocidade média, além da continuidade da recuperação dos parque eólicos.