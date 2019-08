Produção industrial recua pela segunda vez

A produção industrial brasileira registrou em junho uma queda de 0,6% na comparação com maio, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o segundo mês seguido de queda no setor. Com os resultados de junho, a indústria brasileira operou 17,9% abaixo do que é esperado. Nos dois meses seguidos de perdas na produção, a indústria acumula queda de 0,7%.

De acordo com o levantamento, 17 dos 26 ramos industriais apresentou diminuição no ritmo de produção. Bens de capital foi o ramo da indústria que mais perdeu, ficando 32,7% abaixo do seu pico de produção.