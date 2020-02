Produtores de banana de Missão Velha ganham apoio do Governo do Ceará para profissionalizar comercialização

A região do Cariri passou a contar desde a última sexta-feira (7) com mais um investimento do Projeto São José III. Para fortalecer o ciclo produtivo da fruticultura o Governo do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), inaugurou a nova unidade de beneficiamento de banana de Missão Velha.

Equipada com uma câmara fria, um caminhão, 600 caixas para transporte e um kit de irrigação a packing house beneficiará cerca de 32 produtores da Comunidade de Sítio Barreiras, com investimento de R$ 633.950,78. Estimada em 400 toneladas geradas por mês a produção deverá aumentar significativamente de acordo com o secretário Francisco De Assis Diniz.

“Este projeto está inserido no projeto da agroindústria desta região. Algo pensado não apenas para 32 famílias, mas para muitas outras que, a longo prazo, se juntarão aos que hoje estão encontrando neste meio a fonte de sua renda. A dimensão da produção não pode se voltar para si, mas visar sempre abastecer mercados, pôr dinheiro no bolso dos trabalhadores, renda e garantia de vida. A banana dispõe de um mercado líquido e certo”, destacou o gestor. De Assis lembra que o compromisso da SDA é fazer com que investimentos como este aumentem através do Projeto São José IV. “No Cariri temos muitas outras culturas para acessar mercados. Não vamos vender apenas bana “in natura”, queremos agregar valor à Rota da Fruticultura. E para nossa sorte o governador Camilo Santana é alguém muito sensível à pauta da agricultura buscando sempre a melhor maneira de apoiar a atividade em nosso estado”, lembra Diniz.

A unidade do Sítio Barreiras nem foi inaugurada e já está cruzando as barreiras do estado para atender mercados vizinhos. De acordo com o presidente da associação dos moradores, Jonas dos Santos, os produtos da região já foram recentemente atender demandas de Maceió e Maranhão.

“Agora nossa vida será outra. Nós sequer tínhamos estrutura para carregar nosso caminhão. Com esse packing house será tudo um sucesso”, comemora.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará